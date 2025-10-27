Gaza-Soli-AG Dortmund ist gestartet!

Dort wurden die Ziele des Al Awda-Krankenhauses vorgestellt. Die Geschichte der Al Awda-Krankenhäuser begann nämlich schon 1985, mit einem mobilen Zelt, das einige medizinische Instrumente enthielt. Weiter wird dann von der aktuellen Situation in Gaza berichtet. Der Film hat sehr bewegt.

Sie berichten: "Die israelische Regierung hat absichtlich die sechs Al Awda-Krankenhäuser angegriffen, ... trotz des Siederkolonialismus, trotz der Aggressionen und Bombadierungen, trotz der Belagerungen unserer Krankenhäuser und Zentren durch Militärpanzer und Luftangriffe – trotzalledem wird Al Awda weiterleben. ... Wir sind hier um weiterzumachen und weiterzukämpfen."

In dem Film ist auch Dr. Ahmad Mehannan, der Direktor des Al Awda Krankenhauses zu sehen, er war von der israelischen Armee inhaftiert worden und wurde jetzt wieder freigelassen. Wir freuen uns, dass er wieder frei ist und sind voll solidarisch!

Wir haben dann auf einem Plakat aufgemalt, was wir uns vornehmen:

Einsatz an der Dortmunder Uni mit Werbung für unsere Gaza AG sowie für die Gaza-Gala am 1. November

Gewinnen von vielen Freunden für den Solidaritätspakt zwischen der revolutionären Weltorganisation ICOR und Al Awda

Bildung/Visionen und Perspektiven+

Eine Gaza-Gala in Dortmund organisieren

Kundgebungen machen, Filme schauen

und vor allem viel unter Leute gehen um Spenden und Werkzeug sammeln!

Dann haben wir uns für die gemeinsame Anreise zur Gaza-Gala verabredet. Ein Mädchen berichtete, dass sie Aktivistin in der Palästinasolidarität ist. Die Situation in Gaza macht sie aber auch sehr traurig und es ist für sie eine "Rettung, selber aktiv zu werden". Wir freuen uns auf die nächsten Treffen!