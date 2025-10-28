Gegen Repression der Palästina-Solidarität

🗓 29.10.25

🕛Kundgebung ab 12 Uhr

🕐Prozess um 13 Uhr

📍 Nymphenburger Str. 16, München

Am 29.10.25 findet in München ein weiterer Prozess hat. Bereits ab 12 Uhr beginnt eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude, um unsere Solidarität sichtbar zu machen und den Betroffenen beizustehen. Diese Repression zielt darauf ab, Angst zu schaffen - und das Sprechen über Palästina zu ersticken. Doch wir wissen: Schweigen schützt niemanden.

Unsere Solidarität endet nicht an den Grenzen.

Sie gilt allen, die für ein freies, gerechtes und gleichberechtigtes Leben eintreten - in Palästina, hier und überall.

Gegen Repression.

Für Solidarität.

Für Gerechtigkeit.