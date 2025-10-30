Gescheiterte Regierung verliert

Die reaktionäre Koalition aus vier Parteien (VVD, PVV, NSC, BBB), wurde bereits im Juni gesprengt, als Geert Wilders mit seiner faschistischen, gegen das EU-Recht verstoßenden Asylpolitik nicht durchkam und daraufhin aus der Regierung austrat. Alle Ex-Regierungsparteien verloren: die PVV verlor 6,8%, die VVD 1,1%, NSC 12,5% und die BBB 2% im Vergleich zu den Wahlen 2023.

Die D66 zog mit Losungen wie „Wohnen, Mobilität und soziale Sicherheit“, aber auch ausdrücklich für Klimaschutz in den Wahlkampf. Die GroenLinks-PvdA kam auf 12,5% der Stimmen. Ihre Stimmenergebnisse sind Ausdruck einer antifaschistischen Gegenbewegung unter den Massen zur Verhinderung einer erneuten Mehrheit für die PVV. Gleichzeitig sind die anderen Wahlsieger aus dem rechten Spektrum: die CDA mit + 8,4%, die JA21 mit +5,2% und die FvD mit +2,3%. Die meisten Stimmen gingen damit trotz allem an rechte Parteien.

Die Polarisierung in den Niederlanden ist sehr ausgeprägt. So waren noch am Sonntag 50.000 Menschen für den Klimaschutz und am 5. Oktober 250.000 zur Solidarität mit Palästina auf der Straße. Hafenarbeiter legten ab dem 8. Oktober den Hafen von Rotterdam still, mit ihrem mehrtägigen, erfolgreichen Streik für höhere Löhne. Eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf war die Wohnungskrise: 400.000 Menschen sind vergeblich auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum.