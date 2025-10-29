Großkundgebung am 28. September gegen die Zerstörung der Umwelt



Ein Redner betonte die Bedeutung der Demonstration: „Dies ist nicht nur ein Platz, sondern ein Ort, an dem sich der Wille zur Verteidigung der Natur, des Lebens und unserer Zukunft vereint. Auf diesem Platz steht nicht nur Muğla. Dieser Platz ist der gemeinsame Atemzug ganzes Landes. Wir sind das Gedächtnis des ökologischen Kampfes. Wir sind die Summe jahrelanger Widerstände. (…) Dieses Gesetz, das als Dekret bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein Plan, uns alle zu enteignen und zu entwurzeln! Mit diesem Gesetz werden Weiden, Olivenhaine und Wälder an Monopole übergeben! Das Gleichgewicht der Natur wird unwiderruflich zerstört.“



Zum Schluss bekannte er sich zu einer klar antikapitalistische Perspektive: „Wir werden auf der Seite des Lebens stehen, nicht auf der Seite des Kapitals.“