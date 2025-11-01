ICOR Europa lädt ein: Umweltkampftag am 15. November in Rotterdam

„Wir laden euch herzlich ein 15. November 14 Uhr den ICOR Umweltkampftag, gemeinsam mit möglichst vielen Organisationen aus Europa in Rotterdam, Hauptbahnhof, zu gestalten. Es ist eine gute Tradition, dass die ICOR Europa seit einigen Jahren zum Umweltkampftag eine gemeinsame Kundgebung durchführt - bisher in Frankreich und in Rotterdam.

Dieses Jahr srellen die Gastgeber Rode Morgen/Niederlande die Moderation und den organisatorischen Rahmen mit Anlage usw. Die Kundgebung soll vor allen Dingen aus Beiträgen der ICOR-Organisationen zur Situation in ihren Ländern in Sachen globale Umweltkatastrophe und dem Protest dagegen bestehen. Bisher kommen Genossen aus Deutschland, der Schweiz und Bulgarien.

Ein Highlight wird sein, dass der Gewerkschaftsvorsitzende von PENEN/Griechenland, Piräus an der Kundgebung teilnehmen wird. Er macht auf Einladung des Hafenarbeiter- Erfahrungsaustausch einen Besuch in den Niederlande und Deutschland. Wir freuen uns über Transparente, Flaggen, Musik, Lieder, Gedichte.

Und es gibt natürlich die Möglichkeit für Bücher- und Infostände. Die Kundgebung beginnt um 14:00 Uhr. Bitte teilt dem ECC - coordinationeurope@yahoo.co.uk - mit, wenn ihr teilnehmen wollt. Wenn eine persönliche Teilnahme nicht möglich freuen wir uns über schriftliche Beiträge, Grußworte, Berichte aus euren Ländern usw."