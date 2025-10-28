+++ Israel fliegt wieder Luftangriffe im Gazastreifen +++

Als Begründung muss herhalten, dass durch die Hamas sterbliche Überreste von Ofir Tsarfati an Israel übergeben wurden. Der Leichnam dieses Mannes war bereits vor einiger Zeit beigesetzt worden. Ist es ein Wunder, dass auch israelische Geiseln unter Trümmern im Gazastreifen begraben, dass sie zerstückelt worden sind unter den Bomben der israelischen Armee? Der Bruch der Waffenruhe durch Israel muss sofort beendet und sanktioniert werden!

Gestern haben verschiedene palästinensische Organisationen sich darauf geeinigt, die Verwaltung des Gazastreifens einem unabhängigen Technokraten-Komitee zu übertragen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung verschiedener palästinensischer Organisationen hervor, die sich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo beraten hatten. Auch die Hamas und der Dschihad waren beteiligt. Die Einigkeit der Organisationen verbessern die Voraussetzungen für die Fortsetzung der Waffenruhe und weitere Schritt.