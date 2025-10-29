JA zur Bücherei im Pfleghof! NEIN zur Manipulation der öffentlichen Meinung!

Das ist das Bücherei-Drama in bisher drei Akten:

DER ERSTE AKT ist der eigentliche Skandal: Die absichtliche Verzögerung des ersten Bürgerentscheids von 2019 durch OB Klopfer und die Gemeinderatsmehrheit! Wenn der Bürgerentscheid damals zügig umgesetzt worden wäre, dann hätten wir längst eine wunderschöne Bücherei im ausgebauten Pfleghof mit einer Fläche von 6.232 qm und mit barrierefreiem Zugang.

DER ZWEITE AKT war OB Klopfers sogenannte Pausentaste vom Dezember 2022. Auf einmal sollten sich die Kosten für den Umbau der Bücherei statt auf 25 Mill. auf über 60 Mill. belaufen. Hier wurde plötzlich ein zusätzliches Stockwerk für 27 Mill. im Pfleghof eingebaut und die Kosten für den Umbau der Heugasse 11 wurden von 4 auf 12 Mio. hochgeschraubt.

DER DRITTE AKT war, dass von OB Klopfer die Anmietung und später der Ankauf des Kögelgebäudes als Büchereistandort vorgeschlagen wurde. Für diese Wohltat für Kaufhausbesitzer Kögel, der damals sogar persönlich für die Freien Wähler im Gemeinderat saß, war plötzlich Geld da: über 20 Millionen für die Renovierung und den Aufkauf des Gebäudes und mindestens weitere 20 Millionen für den Ausbau des Pfleghofs zum Museumsquartier.

DEN VIERTEN AKT müssen die Esslinger Bürger nun selber durchführen. Denn sonst könnte es so kommen, dass am Ende nur noch Geld für das Kögel-Gebäude da ist und der Pfleghof erstmal sich selbst überlassen bleibt. Dann käme das alte Spiel: Die Heugasse 11, das Gelbe Haus und das städtische Filetstück Pfleghof wird zur profitablen Verwertung an einen „Investor“ veräußert. Genau dieses Problem umgeht die von SPD, Grünen und FW getragene Initiative „Neustart Stadtbücherei Esslingen“.

Alles spricht dafür: Die 40 Millionen müssen in die Erweiterung des Pfleghofs unter Einbeziehung der Heugasse 11 investiert werden!

Die MLPD ruft deshalb auf: Stimmt beim Bürgerentscheid im nächsten Jahr für den Verbleib der Bücherei im Pfleghof!