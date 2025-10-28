Kreisurlaub in Alt Schwerin

Er war das erste Mal mit bei unserem Kreisurlaub. Und auch wer schon einmal dort war, konnte Neues entdecken. Eine herrliche Luft, tolle Herbstfarben, der Plauer See ist mal die Ruhe selbst, mal stürmisch. Fischbrötchen schmecken besonders gut nach ausgiebigen Spaziergängen und im beheizten Büdchen.

Alt Schwerin im Spätherbst hat eben einen besonderen Reiz! Sogar Bootsfahrten kann man bis Ende Oktober noch buchen und sich über vier Seen schippern lassen. Das Gästehaus war für unsere Zwecke gut geeignet mit voll ausgestatteter Küche und einem großzügigen Wohnraum. Nebenan die Muckibude wurde zum Auspowern gern genutzt. Für dieses Mal waren wir noch eine kleine Truppe, aber die Pläne für das nächste Jahr werden schon geschmiedet.

Auf der Webseite des Ferienparks findet ihr tolle Fotos und alle Infos für Kreis- und jeden anderen Urlaub!