Irland
Linksgerichtete Catherine Connolly hat Präsidentschaftswahl deutlich gewonnen
Die linksgerichtete Catherine Connolly ist am Samstag zur Siegerin der Präsidentschaftswahl in Irland erklärt worden. Die 68-jährige Anwältin erhielt nach offiziellen Angaben mehr als 63 Prozent der Stimmen. Sie wurde von Sinn Féin, Labour, den Sozialdemokraten, People Before Profit und den Grünen unterstützt. Sie wendet sich gegen die Aufrüstung in den imperialistischen Ländern und ist solidarisch mit dem palästinensischen Befreiungskampf. In Irland ist die Palästinasolidarität besonders ausgeprägt, weil das irische Volk unter der kolonialen Unterdrückung durch den englischen Imperialismus sehr gelitten hat.