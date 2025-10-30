Neuseeland

Neuseeland

Massenstreik gegen geplante Lohnsenkung

Vergangenen Donnerstag streikten über 100.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Sie protestierten gegen die Pläne der Regierung der rechten National Party. Sie will ihnen angesichts der Inflation von 3 Prozent – bei Lebensmitteln 4,6 Prozent – mit zwei Prozent Lohnerhöhung tatsächlich Lohnsenkung aufzwingen. Es war der größte Streik seit 40 Jahren im Land.