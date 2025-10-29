Menschen mit Behinderungen leiden besonders

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kurzfristig haben wir uns dazu entschlossen, das kommende Stadtgruppentreffen von Kumpel für AUF Gelsenkirchen zu verschieben. Wir wollen dafür voll zu der "Spendengala für die Palästina-Solidarität" mobilisieren. Diese findet am selben Tag, am 1. November, ab 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) im Kultursaal der Horster Mitte statt. Dazu wird es auch einen Livestream geben. Herzliche Grüße und wir bitten alle um ihr Verständnis und die Unterstützung der Palästina-Solidarität.

PS: Der Termin des kommenden Stadtgruppentreffen wird noch bekannnt gegeben.