Gaza
Menschen mit Behinderungen leiden besonders
"In Gaza mit einer Behinderung zu leben, kommt einem langsamen Tod gleich", so warnten die Sonderberichterstatterinnen für Menschen mit Behinderungen und für Menschenrechte in den besetzten Palästinensergebieten, Francesca Albanese und Heba Hagrass bereits im letzten Monat. Seit Kriegsbeginn wurden mehr als 163.000 Palästinenser verletzt, etwa ein Vierteil wird ein Leben lang mit Behinderungen kämpfen müssen. Die Lage von Menschen mit Behinderungen ist auch trotz des Waffenstillstands - während welchem bisher knapp 100 Palästinenser getötet wurden - nicht wesentlich verbessert. Das Problem selbst wird es noch in Jahrzehnten geben.