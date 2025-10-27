Argentinien
Milei gewinnt in Parlamentswahlen
Die Partei des faschistischen Präsidenten Argentiniens Javier Milei, "La Libertad Avanza" (LLA; dt. "Die Freiheit schreitet voran"), gewann an diesem Sonntag (26. Oktober) deutlich bei den Parlamentswahlen. In Argentinien finden nicht alle Wahlen gleichzeitig statt: Nur acht der 23 Provinzen wählten neue Senatoren, aber in allen Provinzen wurden die Abgeordneten für die Abgeordnetenkammer neu gewählt. Bisher hatte die LLA nur 37 von 257 Sitzen in der Abgeordnetenkammer und sechs on 72 Senatoren - nun sind es 101 Abgeordnete und 20 Senatoren. Damit hat die LLA keine Mehrheiten errungen, auch wenn sie ihre Mandate ausbauen konnte. Eine Mehrheit der Argentinier wählte weiterhin Parteien, die Mileis ultrareaktionäre Politik ablehnen.