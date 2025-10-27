MLPD protestiert gegen hohe Haftstrafen für führende Genossen der ESP/Türkei

Der imperialistische türkische Staat hat seine Terrorherrschaft über alle oppositionellen Kräfte im Land verschärft. Angesichts der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Krise und des immer weiter fortschreitenden Verlusts des Vertrauens der Massen haben sie es sich zur Grundpolitik gemacht, den faschistischen Druck weiter zu verstärken.

Der faschistische Diktator Erdoğan, der auch von der internationalen faschistischen Welle und den imperialistischen Kriegsvorbereitungen unterstützt wird, ist immer weniger in der Lage, so zu regieren wie bisher. Die Kaufkraft der Massen ist so stark gesunken, dass es für die Bevölkerung angesichts der hohen Inflation von Tag zu Tag schwieriger wird, ihr Leben zu bestreiten. Die Löhne von fast 10 Millionen Mindestlohnempfängern liegen unterhalb der Armutsgrenze.

Das faschistische Regime will die revolutionären Kräfte unterdrücken, indem es Revolutionäre, Sozialisten, Jugendliche, Frauen, Demokraten, Sozialdemokraten, Künstler, Akademiker und Journalisten verhaftet. Es versucht, den berechtigten Kampf der Arbeiterklasse zu unterdrücken, indem es ihre berechtigten Streiks und Widerstände mit staatlichem Terror niederschlägt.

Das Erdoğan-Regime, das außer faschistischer Gewalt, Terror oder reaktionärer Islamisierung immer weniger Stützen hat, versucht, die gesamte Gesellschaft durch Angst zu regieren. Aus diesem Grund greift es die Revolutionäre und Sozialisten, die den aufgeklärtesten Teil der Gesellschaft bilden, an, verhaftet sie und versucht, sie mit schweren Haftstrafen zu unterdrücken. Trotz aller Repressionen ist es ihnen nicht gelungen, die Gesellschaft zu unterdrücken, und sogar die Kämpfe werden immer massiver, sodass die revolutionäre Stimmung innerlich immer weiter wächst.

Die MLPD verurteilt und protestiert gegen die Strafen, die gegen die Co-Vorsitzende der ESP, Hatice Deniz Aktaş, und die Journalistin Ebru Yiğit verhängt wurden. Wir erklären, dass wir in großer Solidarität mit unseren Genossinnen und Genossen stehen.

Nieder mit dem Faschismus!

Es lebe der antiimperialistische und der antifaschistische Kampf!

Es lebe unser Kampf für eine sozialistische Welt!

Es lebe die Einheit, der Kampf und die Solidarität der Arbeiterklasse aller Länder!

Hoch die internationale Solidarität!