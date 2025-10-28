Nein zum Krieg zwischen Nationen, nein zur Kapitulation der Klassen!

Sowohl der pakistanische Staat als auch das Taliban-Regime schicken mit ihren falschen Parolen von „Verteidigung des Vaterlandes” und „Vernichtung terroristischer Gruppen” Zivilisten und die verarmten Massen in den Tod, um die finsteren und abscheulichen Interessen ihrer herrschenden Klassen zu sichern.

Dieser Krieg ist ein reaktionärer und volksfeindlicher Krieg. Dieser Krieg ist weder ein Krieg zur Befreiung des Volkes noch eine Verteidigung gegen ausländische Invasoren. Es ist ein Konflikt zwischen zwei reaktionären und faschistischen Regimen, die, um ihre fragile Macht zu erhalten und zu festigen, das Blut von Arbeitern, Bauern und wehrlosen Menschen vergießen.

In den letzten vier Jahren hat das Taliban-Regime Afghanistan in ein riesiges Gefängnis für alle seine Bürger, insbesondere für Frauen, verwandelt. Die Vorenthaltung von Bildung, Arbeit und sozialer Teilhabe für Frauen, die brutale Unterdrückung jeder abweichenden Meinung und die Einführung mittelalterlicher Gesetze offenbaren den volksfeindlichen und faschistischen Charakter dieses Regimes.

Auch der pakistanische Staat hat mit einer tiefen Wirtschaftskrise, weit verbreiteter Armut und steigender Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Anstatt auf die legitimen Forderungen der Minderheiten der Paschtunen, Belutschen, Kaschmiris und Sindhis einzugehen, reagiert dieser Staat auf ihre Proteste mit Kugeln und Gefängnissen. (…)

Das Ziel beider Regime ist es, die Aufmerksamkeit der Massen von innerem Elend und Despotismus abzulenken und die wackeligen Grundlagen ihrer eigenen Herrschaft zu festigen, indem sie mit hohlen nationalistischen Gefühlen spielen.

Die Wahrheit ist, dass die afghanischen und pakistanischen Arbeiter, die afghanischen und pakistanischen Bauern, die afghanischen und pakistanischen Jugendlichen keine Feindschaft gegeneinander hegen. Ihre wirklichen Feinde sind die korrupte herrschende Klasse und die Kapitalisten, die in Kabul, Islamabad und anderen Hauptstädten der Welt das Leben aller zerstören, um ihre eigenen Profite zu steigern. (…)

Lasst uns statt eines Krieges zwischen Nationen den Klassenkampf organisieren und statt eines Friedens zwischen den Klassen den Kampf für den Sturz der Klassensysteme organisieren!

Es lebe die Einheit und Solidarität zwischen den Arbeitern und Arbeiterinnen Afghanistans und Pakistans! (…)