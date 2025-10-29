Netanjahu beschwört Sparta

Vor allem treibt ihn, nach eigenen Worten, die Angst vor einer Rüstungsblockade um, weswegen Israel "seine eigenen Waffen" herstellen müsse. Und er weiß jetzt schon: "Wir werden Athen und Sparta sein."¹

Es ist davon auszugehen, dass Netanjahu mit der Erwähnung von Sparta die Schlacht bei den Thermopylen im Jahr 480 v.u.Z. meint, in der das spartanische Heer das zahlenmäßig vielfach überlegene persische Heer aufgehalten hatte. Und so vergleicht er den anhaltenden Völkermord mit dem Kampf der Spartaner, der auch von der "Identitären Bewegung" in Europa rassistisch als ein aufopferungsvoller Kampf der "höheren europäischen Kultur" gegen die asiatischen Horden missbraucht wird.

Weder Netanjahu noch die "Identitäre Bewegung" sind die Ersten, die diese faschistische Geschichtslüge in die Welt setzen. Nach dem Sieg der Roten Armee über die Armee des deutschen Faschismus in der Schlacht um Stalingrad heroisierte Hermann Göring in seiner Rede vom 30.01.1943 den Tod von 226.000 deutschen Soldaten mit einer Anlehnung an eine Stele bei den Thermopylen mit der Inschrift: "Wanderer, kommst du nach Sparta, verkünde dorten, du habest uns hier liegen gesehen wie das Gesetz es befahl." mit den Worten: "Kommst du nach Deutschland, so berichte, du habest uns in Stalingrad liegen gesehen, wie das Gesetz, das heißt das Gesetz der Sicherheit unseres Volks es befahl."²

Bekanntlich hat dieser mörderische Schwulst weder die wachsende Kriegsmüdigkeit noch die Befreiung vom Faschismus aufhalten können. Es ist kaum anzunehmen, dass Netanjahu mit seinem Rückgriff auf Sparta die Kritik am Völkermord in Gaza auch im eigenen Land beruhigen kann.