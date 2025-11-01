Iran
Proteste für höhere Löhne und gegen die Armut gehen weiter
Im ganzen Land demonstrierten diese Woche Werktätige der verschiedensten Branchen. Der Reispreis ist innerhalb eines Monats um 30 Prozent gestiegen. Rentner skandierten vor dem Büro des Gouverneurs von Shush „Armut und Inflation sind der Fluch unseres Volkes“. Zu den Demonstranten vor Regierungsgebäuden in Zanjan und Tabriz gehörten auch Veteranen des Irak-Iran-Krieges. Kumpel der Bergbaugesellschaft Goharzamin in Sirjan streikten wegen ausstehender Prämien und gefährlicher Arbeitsbedingungen. Arbeiter im Zuckerrohrkomplex Haft Tappeh streikten vier Tage lang, weil ihnen minderwertiges Kantinenessen vorgesetzt worden war. Studenten protestierten auch gegen die zunehmende Überwachung ihrer Wohnheime.