Rebell-Soli-Gaza-AG in Leverkusen gegründet

Auch zwei Rotfüchse, neun und zwölf Jahre, arbeiten in der Rebell-AG mit und vertreten die Kinderorganisation Rotfüchse. Die Rebell-AG will viele Jugendliche für die Mitarbeit zur Solidarität mit Palästina gewinnen.

Wir werden im Wohngebiet, in und an Schulen, an der Lehrwerkstatt Bayer/Currenta, evtl. auch bei den Fußballfans werben und Spenden sammeln. Nach der Gründung haben wir die Gelegenheit sofort genutzt und Spenden gesammelt. In kürzester Zeit kamen 40 Euro zusammen.

Wir treffen uns Donnerstag alle 14 Tage in den ungeraden Wochen um 17.30 Uhr in der Pizzeria "Pizza Time", Alkenrather Straßen18. Das nächste Treffen ist am 13. November