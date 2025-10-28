Klaus Huber, Arzt für Anästhesiologie, bedankte sich für den Artikel und schrieb:

"Ich habe nur eine kleine Anmerkung: Es ist in dem Artikel von dem "angeblichen Schmerzmittel" Fentanyl die Rede. Fentanyl ist kein angebliches, sondern ein tatsächliches Schmerzmittel aus der Gruppe der Opiate. Sein wesentliches Merkmal bei intravenöser Gabe ist die starke, aber kurze Wirksamkeit. Deshalb ist es sehr gut geeignet zur Schmerzausschaltung im Rahmen von Narkosen. Darüber hinaus wird es auch in der Therapie länger anhaltender Schmerzen angewendet, und zwar als Pflaster, das auf die Haut aufgeklebt wird und dann mehrere Tage lang eine gleichbleibende Menge Wirkstoff in den Körper abgibt.

Zusammengefasst: von den richtigen Leuten bei den richtigen Indikationen angewendet, ist es ein sehr gutes Medikament. Gleichzeitig kann es als Droge missbraucht werden und ist dann sehr gefährlich. Herzliche Grüße!"