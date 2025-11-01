Spanien

Spanien

Streik bei Mahle gegen Entlassungen

Donnerstag vor einer Woche und am Montag und Dienstag streikten hunderte Elektrotechniker beim deutschen Autozulieferer Mahle in Motilla del Palanca, Provinz Cuenca. Sie protestierten gegen die Vernichtung von 550 Arbeitsplätzen im Werk. Vor dem Werkstor demonstrierten Gewerkschafter von CCCO und UGT . Mahle plant außerdem 190 Entlassungen in seinem Technologiezentrum in Paterna, Valencia.