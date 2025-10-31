Streik der Holocaust-Museums-Beschäftigten für einen Tarifvertrag

Update 16:30 Uhr: Die ersten Berichte, nach denen die Tankstelle selbst brannte, wurden zwischenzeitlich zurück gezogen und wir haben unsere Kurzmeldung daher angepasst. Der Brand war auf das Gelände der Werkstatt der Spedition beschränkt. Die Rauchentwicklung war dennoch erheblich und eine Bewertung der Gefährlichkeit der Wolke durch die Feuerwehr ist uns zur Stunde noch nicht bekannt.



14:00 Uhr: Bisher zwei Schwerst- und zwei Leichtverletzte! Vollalarm wurde gegeben, nachdem wahrscheinlich die Explosion eines Tankwagens in einer benachbarten Spedition bei der Reinigung den Brand in der Tankstelle auslöste: Heiner Holtkotte, Pressesprecher der Feuerwehr Castrop-Rauxel, erklärte, das Hallentor der Werkstatt sei „zig Meter“ auf den Platz geschleudert worden. „Wir sind mit allen Einsatzkräften aus Castrop-Rauxel hier im Einsatz.“. Die Löscharbeiten sollen noch Stunden dauern. Der Messzug des Kreises Recklinghausen soll die Rauchwolke, die Richtung Pöppinghausen und Suderwich ziehe, beurteilen. Ausgehend davon, dass eine Tankstelle mit ihren Betriebsstoffen in Flammen steht, ist allerdings davon auszugehen, dass sie hoch giftig ist: Wir rufen die Menschen auf, in den betroffenen Gebieten möglichst nicht nach draußen zu gehen sowie Fenster und Türen zu schließen!