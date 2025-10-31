Israel

Streik der Holocaust-Museums-Beschäftigten für einen Tarifvertrag

Seit zwei Tagen streiken die Mitarbeiter von Yad Vashem und protestieren vor dem Finanzministerium. Sie fordern eine Gehaltserhöhung, da ihr durchschnittliches Gehalt um 72 Prozent unter dem Durchschnitt im öffentlichen Dienst liegt. Yiftach Meiri, Mitglied des Gewerkschaftskomitees kritisiert die Verzögerungstaktik: „Mitarbeiter, die ihr Leben der Bewahrung der Erinnerung an den Holocaust gewidmet haben, werden mit Verachtung behandelt.“