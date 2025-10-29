Der IBM PC und Microsoft Windows

Die Benutzeroberfläche basiert im wesentlichen auf ineinander verschalten Menüs und einer Taskleiste, die laufende Programme sowie Systembenachrichtigungen anzeigt. Immer öfter werden auch ungewollte "Empfehlungen" und andere Werbebotschaften von Microsoft direkt in die Benutzeroberfläche des Nutzers eingeblendet. Auch das ist wohl ein Grund, warum das bereits 2021 eingeführte Windows 11 erst im Juli diesen Jahres erstmals einen größeren Marktanteil erreicht hat, als das mittlerweile 10 Jahre alte und seit Oktober diesen Jahres nicht mehr unterstützte Windows 10, das noch im September auf 40,5 Prozent aller Windows-PCs lief.

Marktanteil von Microsoft Windows weltweit: 72,39 Prozent¹

Bei Windows kommen bereits mit der Auslieferung verschiedene Programme vorinstalliert, von denen einige auch schon mal mit weiteren Kosten verbunden sind. Damit macht Microsoft weiteren Gewinn. Seit Windows 11 arbeitet Microsoft aggressiv daran, "KI"-Dienste im Betriebssystem zu verankern; die diversen Agenten kann man kaum noch los werden, egal, was man im Betriebssystem tut. Dieses Betriebssystem ist allerdings nicht nur invasiv, sondern auch vergleichsweise instabil und missachtet in vielerlei Hinsicht die privaten Daten der Nutzer. So kommt es regelmäßig zu kritischen Systemfehlern bei durch Microsoft zentral erzwungenen Updates. Mit den neu hinzugekommenen Dienst "Recall" wird alle paar Sekunden ein Screenshot des Bildschirms gemacht (RF-News berichtete).

Ein Windows-PC sammelt Daten über die Benutzer und übermittelt sie nicht nur laufend an Microsoft (und damit auch gerne mal in das Hoheitsgebiet der US-Geheimdienste und außerhalb des Gültigkeitsbereichs selbst des europäischen Datenschutzes) - bereits 2023 deckten Sicherheitsexperten von "The PC Security Channel" auf, dass von Windows 11 "auch Datenpakete an Drittparteien wie Google, Steam, McAfee und Webseiten mit kruden Namen wie „ScorecardResearch.com“ oder „privacyportal.OneTrust.com“ gesendet" werden (GIGA, 10.02.2023). Außerdem kann Windows legal nur mit einem Microsoft-Konto genutzt werden, mit dem Microsoft dann die gesammelten Daten in seiner Cloud zusammenführt - ähnlich wie es Google bei Android-Smartphones betreibt.

Fazit

Sowohl wegen der immer wieder auftretenden, schwerwiegenden Sicherheitslücken, als auch der Geschäftspraxis von Microsoft: Windows ist kein Betriebssystem, dass man aus Sicht des Datenschutzes und der Datensicherheit für Privatanwender empfehlen kann.