Türkei
Textilarbeiter-Demonstration für Lohnnachzahlungen und Wiedereinstellung
Am Samstag, dem 18. Oktober, demonstrierten entlassene Arbeiter der Cross Textiles in Tokat durch die Stadt. Sie wurden aber von der Polizei daran gehindert, den Hauptplatz zu betreten. Seit Anfang des Monats protestieren sie gegen die Willkür der Firma, die die Entlassungen mit Diebstahl und anderen Verstößen begründet, was die Arbeiter strikt bestreiten. Die Firma betreibt zwei Fabriken in der Türkei und eine in Ägypten. Sie stellt Kleidung für Marken wie Levi's, H&M, Jack Jones und Zara her.