Updates zum Programm der Offenen Akademie und Online-Registrierung

Im Programm gibt es Aktualisierungen und einige neue organisatorische Informationen auf der Webseite. Dort gibt es auch einen Veranstaltungsübersicht auf Englisch.

Schon die Eröffnung der Tagung wird den Bogen von den existentiellen Krisen zu den Lösungen aufspannen mit dem Beitrag „500 Jahre Utopien – die Menschheit steht heute am Wendepunkt“. Der visuell unterlegte Beitrag wird durch ein Team gehalten: Anna Matveenko (Chemie-Studentin, Göttingen), Alok Wessel (Physiker, Regionalgruppenleiter bei Scientist for Future, Göttingen), Bernd Leiss (Geowissenschaftler, aktiv in der Energiewendeforschung und bei Scientists for Future Göttingen), Christian Jooß (Physiker, Göttingen, Wissenschaftlicher Beirat der Offenen Akademie) und Ekkehard Sieker (Wissenschaftsjournalist, Blomberg, Wissenschaftlicher Beirat der Offenen Akademie).

Wir freuen uns, dass Andreas Buderus, Mitbegründer der gewerkschaftlichen Basisinitiative “Sagt NEIN! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden“, für einen Vortrag gewonnen werden konnte. Der Titel seines Vortrags am Samstag, 8.11. um 9:45 Uhr, lautet „Der neue Faschismus – autoritäre Transformation als Herrschaftsform kapitalistischer Zersetzung und die Perspektive hegemoniefähiger Gegenmacht.“

Auf der Veranstaltung Hafenarbeiter*innen gegen Kriegstransporte berichten am Samstag, 8.11. um 19:30 Uhr, Adonis Dalakogeorgoa aus Griechenland, Gewerkschaftsvorsitzender von PENEN, sowie Kolleginnen und Kollegen aus Hamburg, u.a. eine Ver.di Vertrauensfrau der HALA/Hafen sowie Joachim Griesbaum vom “Internationalen Hafenarbeiter Erfahrungsaustausch“ über die Streiks und Kämpfe für soziale Rechte und gegen Kriegstransporte.

Neu ist auch der Workshop „Wie entwickeln wir die Solidarität mit Palästina? Das Solidaritätsprojekt mit dem Al Awda Gesundheitsnetzwerk in Gaza“, das angesichts des Ökozids in Gaza auch den ökologischen Wiederaufbau thematisiert.

Ein kultureller Höhepunkt der Tagung sind die Grenzgänger mit dem Musikprogramm: „Zeitlose Utopien aus sechs Jahrhunderten“ am Freitag, 7.11. von 19.30 bis 21.30 Uhr. (…)

Viele Menschen wurden schon in der Vorbereitung der Offenen Akademie aktiv. Sie verspricht so zu einem Impuls für eine Bewegung für fortschrittliche Wissenschaft und Kultur auch an Universitäten zu werden. Und so zu einem Gegenprogramm zum Versuch der Rechtsentwicklung und Militarisierung von Hochschulen. Jetzt ist es noch genau rechtzeitig breit dazu einzuladen.

Die Veranstalter haben kurzfristig noch eine Online-Anmeldung zur Tagung eingerichtet, um besser planen zu können. Viele weitere organisatorische Hinweise finden sich auf der Homepage!