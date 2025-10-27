Valencia: "Dem Volk hilft nur das Volk"

Siehe auch den Rote Fahne TV-Bericht aus Valencia vom letzten Jahr

Mariló Gradolí, Sprecherin einer der Organisationen, sagte über die Rücktrittsforderungen: "Wir wollen wissen, was Carlos Mazón an diesem Tag gemacht hat. Ein Jahr danach wollen wir endlich die Wahrheit. Wahrheit für alle Betroffenen, aber vor allem für die Todesopfer." Und sie wollten Gerechtigkeit, betonte sie. "Nicht nur juristisch, sondern auch politisch und sozial."

Seit einem Jahr demonstrieren die Menschen in Valencia einmal im Monat. Das Unglück sei vermeidbar gewesen, sagen die Demonstranten. "Die Regionalregierung behauptet, sie hätte von nichts gewusst." "Wir vergessen nicht, wir verzeihen nicht. Wir wollen Gerechtigkeit. Carlos Mazón ist ein schäbiger Politiker, er weigert sich, zurückzutreten. Wir wollen diese Regierung nicht." Etliche Demonstranten tragen Schilder mit dem Slogan: "Dem Volk hilft nur das Volk."

Mit der begonnenen globalen Klimakatastrophe wird das Mittelmeer immer früher immer wärmer. Damit steigt feuchte Luft auf, die Herbstgewitter werden immer heftiger. Darum gab der Wetterdienst auch in diesem Jahr schon zweimal Alarmstufe Rot für die Gegend aus.