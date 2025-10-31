+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++

Veranstaltung "Was ist Sozialismus?" findet morgen nicht statt

Die Veranstaltung mit Lisa Gärtner "Was ist Sozialismus ?" am 01.11.25 wird abgesagt. Wir wollen alle gemeinsam zur Gaza-Gala gehen!