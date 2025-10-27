Volksverhetzer des Tages: Der faschistoide Polizei-"Gewerkschafter" Ostermann

In der zunehmend faschistischen Werteunion war er zumindest eine zeitlang Mitglied. Von Positionierungen zu gewerkschaftlichen Fragen hört man von ihm kaum etwas – dafür aber krude islamophobe, antisemitische und antikommunistische Hetze.

Er fragt auf Instagram scheinheilig: „Wo steuert Deutschland dann hin?" Seine Antwort: „Wir wollen kein linksradikales Utopia. Wir wollen ... kein Kalifat". (Quelle: https://www.instagram.com/reel/DNPh4cBIKSI/)

Was hätte ein linkes Utopia mit einem ultrarechten Kalifat zu tun? Man weiß es nicht, und Ostermann kann es selbstredend auch nicht erklären. Hauptsache, er schmeißt sich einander ausschließende Dinge in einen Topf, damit Antikommunismus übrig bleibt.

Begierig greifen viele Medien seine kruden Thesen auf, er gilt als TV-Experte, ist Top-Mann für Bild, Welt und Nius und sein aktuelles Buch "Deutschland ist nicht mehr sicher" steht auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Warum ist Deutschland nicht mehr sicher? Ostermann weiß es! Deutschland befinde sich in einer "Kriminalitätskrise" - und die sei in erster Linie eine "Migrationskrise". Beweis gefällig? Er behauptet z.B. "Die Kriminalstatistiken zeigen eindeutig, dass die Jugendkriminalität [...] stark zugenommen" hat. Tatsächlich lag die Jugendkriminalität 2004 um 32% höher als heute. Mit 451.000 Tatverdächtigen lag sie 2024 deutlich hinter dem Stand von 2016 mit 523.000. Sie ist lediglich im Vergleich zu den Corona-Jahren angestiegen! Das nennt man billige Taschenspielertricks.

So geht es munter weiter. Laut Ostermann nähmen Straftaten gegen „Leib und Leben" zu. Frei fabuliert, denn diese Deliktgruppe existiert gar nicht. Die Straftaten „gegen das Leben" sind drastisch zurückgegangen gegenüber einer Spitze in den 1990er Jahren und liegen seit 2010 relativ konstant auf niedrigem Niveau. Systematisch spielt er dagegen die akute faschistische Gefahr herunter.

Zu seinen „steilen Thesen" hier ein interessantes Video des ARD-TV-Magazins Kontraste.

Seine Methode: Die Lage dramatisieren, Ängste schüren – Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen vermengen – und gezielt antikommunistische Hetze einstreuen. Was will er mit dem Gebräu erreichen? Seine ganzen Mythen zielen auf seine Forderungen nach Massenabschiebungen, dramatischem Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten und der Faschisierung des Staatsapparats.

Er steht für die zunehmende Faschisierung des Staatsapparats, Die Faschisten an AfD an der Regierung? Für ihn kein Problem! Wer dem Faschismus aber Widerstand ankündigt – den rückt er in die Nähe des Terrorismus. „Linksterrorismus bei AfD -ist reale Option!" - so der Titel eines Interviews mit ihm. Dass er weiterhin Beamter ist, ist ein Skandal.