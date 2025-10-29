Scharfe Waffen, Sprengstoff, Hakenkreuze – das bisher größte illegale Waffenlager in NRW

Hunderte einsatzbereite Kriegswaffen

Gefunden wurde eine mindestens dreistellige Zahl an Schusswaffen, darunter Maschinengewehre, Maschinenpistolen, halbautomatische und nicht-automatische Gewehre (teilweise mit Schalldämpfern und Zielfernrohren) und Pistolen, sowie Sprengstoffe, Handgranate, Mörser, Panzerfäuste, Säbel, Bajonette und Messer – kurzum, jede Art von Infanteriewaffe, und das in rauen Mengen, jedenfalls genug für einen kleinen Aufstand oder hundert Terrorzellen.

Die Waffen stammten dabei teilweise aus den Weltkriegen, hier größtenteils deutsche Waffen, teilweise waren es aber auch neuere Waffen unterschiedlichster Herkunft für den Verkauf. Bei der Pressekonferenz der Polizei wurden sowjetische und tschechische Maschinenpistolen vorgeführt und damit in den Hintergrund gedrängt, dass es sich zum Großteil um Material der Hitler-Wehrmacht handelte. Dazu hatte die Polizei schließlich auch Stahlhelme, SS- und Wehrmachtsuniformen sowie diverse Plakate aus der Zeit des Hitler-Faschismus gefunden, darunter übrigens auch ein großes Portrait von Adolf Hitler selbst.

Das alles fand sich zuerst in einem versteckten Kellerraum, dem „Museum“, und noch viel mehr davon in einem zweiten Raum, am Montag entdeckten Raum, der hinter einer Vitrinie versteckt war. „Den Kriminalbeamten der Polizei war anhand des Grundrisses des Hauses zuvor aufgefallen, dass es noch eine weitere Räumlichkeit geben musste.“ schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Heute wurde dann noch ein dritter Raum entdeckt, zu dem Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert: "Der neue Waffenfund ist außerordentlich umfangreich. Wir haben alleine um die 30 Kriegswaffen, darunter schwere Infanteriewaffen wie Maschinengewehre und Maschinenpistolen."

Aus den bisherigen Erklärungen geht mehr oder minder hervor, dass sie nicht sicher sagen kann, ob alle Waffen einsatzfähig sind, weil sie die noch nicht alle überprüfen konnte – allerdings berichtete die Polizei bisher nicht von einer einzigen nicht einsatzbereiten Waffe, die sie gefunden hätte. Einzelne Waffenteile fanden sich allerdings ebenfalls. Und der Sprengstoff war einsatzfähig - eine der gefundenen „Handgranaten war dermaßen instabil, dass ein längerer Transport nicht gefahrlos möglich war. Die Handgranate musste daher noch auf Remscheider Stadtgebiet kontrolliert gesprengt werden.“ so die Polizei. Und die Durchsuchung des Hauses in der Elberfelder Straße in Remscheid ist noch nicht abgeschlossen!

Vier Verhaftungen nach einem Jahr Ermittlungen

Erstmals im Mai 2024 hatte die Polizei Hinweise auf einen Kiosk in Remscheid erhalten, in dem neben Drogen auch Waffen angeboten wurden. Im Rahmen verdeckter Ermittlungen wurden dann sogenannte „Vertrauenskäufe“ durchgeführt, bei denen die Polizisten zunehmend gefährlichere Waffen für beträchtliche Summen kauften. Dabei sollen sie Hinweise erhalten haben, dass die Bande Kriegswaffen aus Polen geschmuggelt haben soll. Am Sonntag hatten die Polizisten einen mutmaßlichen Händler auf der A1 bei Remscheid festgesetzt. In dem mutmaßlichen Kurierfahrzeug wurde jedoch nichts gefunden. In fast einem Dutzend Wohnungen und anderen Räumen in Remscheid, Hamm und in Borxleben in Thüringen wurden daraufhin Durchsuchungen durchgeführt. In Hamm soll ein mutmaßlicher "Kunde" eine Maschinenpistole gekauft haben. Was genau gefunden wurde, ist allerdings bislang nur aus Remscheid bekannt – der Fall könnte also wohl noch größer werden.

Insgesamt wurden vier Verdächtige verhaftet, davon allerdings einer „nur“ wegen Drogenhandel. Die drei Hauptverdächtigen sitzen wegen des Verdachts des Handels mit Kriegswaffen in Untersuchungshaft. Michael Vagnsø, Leiter der Ermittlungskommission, berichtete, dass der mutmaßliche Kopf der Waffenschmugglergruppe, ein 59-jähriger Deutscher, den Keller wie ein „Privat-Museum“ mit Kriegsrelikten ausgestattet hatte. In diesem „Museum“ fanden sich auch rund 12.000 Euro Bargeld, 100 Gramm Kokain sowie 330 Gramm Marihuana und Haschisch.

Ermittler leugnen politischen Hintergrund vorsorglich

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert erklärte in der Pressekonferenz, es gebe bislang „keine Anhaltspunkte für rechtsextreme Motive“ – es stehe das finanzielle Interesse der Beteiligten im Vordergrund. Der WDR berichtete heute, dass eine Überprüfung des Staatsschutzes hat keine Verbindungen ins rechte Spektrum ergeben habe. Daran hätte sich auch durch die neuen Funde nichts verändert. Eine solche Aussage direkt zu Beginn der eigentlichen Aufklärung zu machen, ist ein Skandal und offenbart die Voreingenommenheit dieser Ermittler!