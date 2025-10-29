Weitere Eskalation im Sudan

Diese wird von den imperialistischen Ländern Saudi-Arabien, Türkei, Ägypten und Iran unterstützt. Seit April 2023 herrscht dieser blutige Machtkampf im Sudan . Mit der Einnahme der letzten Großstadt in Darfur hat in diesem zwischenimperialistischen Krieg die Seite der RSF einen wichtigen Sieg errungen.

Die RSF geht mit faschistischen Methoden vor: Schon im Vorfeld belagerte sie Al-Faschir über 500 Tage. Dadurch verhinderten sie, dass Lebensmittel und Hilfsgüter die hungernden Menschen erreichten. Forensikexperten der US-Universität Yale analysieren Satellitenaufnahmen, die belegen sollen, dass Massaker verübt werden.¹

Nun rief der UNO-Generalsekretär Guterres den Militärherrscher zu Verhandlungen auf. Auch die deutsche Bundesregierung äußert „Sorge“. Jedoch blieb es bisher nur bei Appellen und keine Sanktionen gegen die imperialistischen und neuimperalistischen Länder, die aus eigenen Machtinteressen diese Barbarei gegen das sudanesische Volk unterstützen.



Über Geflüchtete heißt es: „Viele [kommen] in einem Zustand großer Schwäche, unterernährt und dehydriert und viele mit Verletzungen aufgrund von Gewalt“.²

Unsere Solidarität gilt den verfolgten Massen im Sudan – ob von RSF oder SAF! Die Internationale Koordinierung Revolutionärer Parteien und Organisationen ICOR - Afrika fordert: „Die ICOR bekräftigt ihre uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung für das sudanesische Volk und seine revolutionären Kräfte … Sie begrüßt die Bemühungen zur Bildung von Widerstandskomitees zur Selbstverteidigung der Massen und drückt ihre Zuversicht aus, dass der Sieg den Arbeitern und dem unterdrückten Volk zuteil wird.“



Die Verantwortlichen für Massaker, für Hunger und Tod müssen zur Verantwortung gezogen werden. Wichtige Unterstützung dafür ist der weitere Aufbau der antifaschistischen und anttimperialistischen Einheitsfront.