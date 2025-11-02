Widerliches KI-Video von Donald Trump

Dieses Video ist seine Antwort an die Millionen US-Amerikaner, die mit wachsenden Ängsten, Sorgen und Wut über die Umwandlung des Staates in eine faschistische Diktatur auf die Straße gingen.

Selbst der durchaus demonstrativ patriotisch gesinnte Starmusiker Kevin Loggins protestierte gegen die Verwendung seines Welthits „Danger Zone“, mit dem Trump das Video untermalte und fordert die Entfernung des Videos aus dem Netz. „Danger Zone“ ist die Titelmusik zu dem Hollywoodstreifen „Top Gun“, einer Art Werbethriller für die US-Luftwaffe. "Ich kann mir nicht vorstellen, warum irgendjemand wollen würde, dass seine Musik für etwas verwendet oder mit etwas in Verbindung gebracht wird, das einzig und allein dazu geschaffen wurde, uns zu spalten", empörte sich Loggins.

Sein Protest verdient Respekt. Aber wollen Faschisten nur spalten? Der Vorwurf der Spaltung ist eine in den Massenmedien oft verwendete weichgespülte Kritikfloskel an Handlungen und Äußerungen von Faschisten. Selbst nach bürgerlichem Recht des §130 des Strafgesetzbuches sind Aussagen und Veröffentlichungen strafbar, die zu Hass oder Gewalt gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen aufrufen und diese diskriminieren.

Ohne Zweifel würde allein dieser Tatbestand bei allen Trumps, Musks oder Weidels mit ihrer Hetze gegen Migranten, Dunkelhäutige oder Homosexuelle für mehrmals lebenslänglich reichen. Faschismus ist keine Meinung, die das Volk nur spaltet. Faschismus ist ein Verbrechen, das den staatlichen Terror gegen die Menschlichkeit und alles fortschrittliche Gedankengut im Sinne der Herrschenden legitimiert.