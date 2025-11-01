Zehntausende gedenken der Opfer von Novi Sad und protestieren gegen Vucic

Ein eingestürztes Vordach begrub vor einem Jahr Menschen am Bahnhof von Novi Sad in Serbien unter sich. Als Ursache gelten Korruption und Schlamperei. Das Unglück löste eine riesige Protestwelle aus. 16 Menschen sind gestorben. Am heutigen Jahrestag demonstrieren Zehntausende im Gedenken an die Opfer, in Protest gegen den Präsidenten, die Regierung und Korruption. Seit Freitag waren Menschen aus dem ganzen Land nach Novi Sad gekommen, um an dem Gedenken teilzunehmen. Tausende von ihnen liefen zu Fuß aus der rund hundert Kilometer entfernten Hauptstadt Belgrad nach Novi Sad. Im September hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 13 mutmaßliche Verantwortliche erhoben.