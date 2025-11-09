Griechenland
Ärzte streiken für bessere Krankenhäuser
Gegen die „erbärmlichen“ Zustände an griechischen Krankenhäusern sind die Ärzte des Landes in den Streik getreten. Mehrere hundert Ärzte protestierten am Freitag vor dem Gesundheitsministerium in Athen. Die Situation in den Kliniken bringe „Leben in Gefahr“, erklärte die Gewerkschaft der Beschäftigten staatlicher Krankenhäuser. Sowohl Patienten als auch die Angestellten leiden den Angaben zufolge unter der Situation. Das Gesundheitspersonal stehe aufgrund der drastischen Kürzungen der Mitsotakis-Regierung kurz vor dem „beruflichen Kollaps“. Das griechische Gesundheitsbudget beträgt 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der EU-Durchschnitt liegt zur Zeit bei 10,4 Prozent.