Tunesien
Bankangestellte protestieren gegen Abwälzung der Krisenlasten
Gestern begannen die tunesischen Bankangestellten einen zweitägigen Streik. Sie fordern Gehaltserhöhungen, protestieren aber insgesamt gegen die reaktionäre Politik von Präsident Said. Noureddine Taboubi, Chef der Gewerkschaft UGTT, betonte auf einer Versammlung am Montag zu den Gründen des Streiks, dass „die Gewerkschaftsrechte sowie die öffentlichen und individuellen Freiheiten angegriffen werden”. Er fügte hinzu: „Gewerkschafter kämpfen nicht nur für ihre Rechte, sondern auch für ihre Würde.”