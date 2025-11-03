Bericht über die aktuelle Situation der Jugend und der Bevölkerung Perus

Heute erleben wir jungen Menschen in Peru eine der schwierigsten Zeiten unserer Geschichte. Wir gehen auf die Straße, um zu protestieren, weil wir getötet werden, weil wir belogen werden, weil wir jeden Tag ausgeraubt werden. Wir haben es geschafft, Dina Boluarte aus dem Amt zu vertreiben, eine völkermörderische Präsidentin, die die blutige Unterdrückung des Volkes angeordnet hat. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei.

Trotz dieses Sieges regieren die Kapitalisten weiterhin aus dem Kongress, aus den Ministerien, aus den großen Unternehmen, die dieses Land wie ihr Eigentum verwalten. Die Kongressabgeordneten machen keine Gesetze für das Volk, sondern für die kapitalistischen Unternehmen Perus, die sich bereichern, während die Arbeiter in Angst leben, während die Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel erpresst werden, während die Arbeiter ohne Rechte und ohne Sicherheit ausgebeutet werden. Sie stehlen uns unser Geld, unsere Gesundheit, unsere Würde. Sie haben das Gesundheitssystem zerstört: Es gibt keine medizinischen Hilfsmittel mehr in den Krankenhäusern, keine funktionierenden Geräte, nicht genug Personal, und das Geld, das für die Rettung von Menschenleben vorgesehen ist, verschwindet, es wird gestohlen.

Unterdessen gibt der Staat Millionen für Luxus aus und kauft 50 Audi-Geländewagen der neuesten Generation für die Polizei. Und diese Polizei? Die Polizei, die uns beschützen, uns und dem Volk dienen sollte, ist jetzt diejenige, vor der wir am meisten Angst haben. Sie missbrauchen jeden Tag ihre Macht, schlagen, schießen und werfen Tränengasgranaten, ohne Rücksicht auf Menschenleben zu nehmen. Diese unterdrückerische Regierung hat einen degenerierten Präsidenten, gegen den zwei Vergewaltigungsvorwürfe vorliegen, die einfach so zu den Akten gelegt wurden. So verdorben ist das System.

Das passiert gerade jetzt, mitten im Jahr 2025, in unserem Land. Und solange das so ist, werden wir nicht schweigen. Der 15. Oktober war ein historisches Datum. Die jungen Leute aus ganz Peru gingen in einer massiven Demonstration auf die Straße gehen, einer Mobilisierung mit Kraft, Würde und Mut. Ich, Sharutkan Hurtado, werde zusammen mit meinen Kollegen weiterkämpfen, denn wir werden nicht aufgeben, bis wir Peru von den Völkermördern, den Korrupten und diesem verdorbenen System befreit haben, das uns zum Schweigen bringen und in die Knie zwingen will.

Wir wollen ein freies, würdiges Land, in dem unsere Rechte respektiert werden, in dem man nicht wegen Protesten getötet wird, in dem man ins Krankenhaus gehen und lebend wieder herauskommen kann, in dem der Staat dem Volk dient und nicht den Unternehmen. Als Vertreter eines großen Teils der Jugendlichen, die täglich demonstrieren, versorgen wir mit unseren eigenen Mitteln unsere Kameraden, die von der Polizei mit Schrotkugeln, Tränengas und Brutalität verletzt werden, mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern. Aber sie werden uns nicht aufhalten. Wir stehen weiterhin aufrecht da, mit hoch erhobenem Herzen und der Überzeugung, dass ein anderes Peru möglich ist, eines, das wirklich vom Volk und für das Volk ist.

Sharutkan Hurtado C.

Co-Präsident der Jugendvertretung in Peru.