Mitgliederversammlung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität

Wann und Wo?

Sie findet am Samstag, dem 6. Dezember, von 11 Uhr bis 16 Uhr im Café Buch-Oase, Germaniastraße 14, 34119 Kassel, Vorderer-Westen statt.

Tagesordnung der bundesweiten Mitgliederversammlung (Vorschlag)



1. Begrüßung und Vorstellung (15 Min)

2. a) Rechenschaftsbericht der bundesweiten Sprechergruppe, Diskussion und Erfahrungsaustausch (110 Min.). Mittagspause (50 Min)

2. b) Beschlüsse zur weiteren Arbeit und zum weiteren Aufbau des Freundeskreises (45 Min)

3. Kassenbericht, Revision und Finanzbeschlüsse (45 Min)

4. Wahlen der bundesweiten Sprechergruppe (30 Min)



Stimmrecht haben alle Mitglieder des Freundeskreises, die ihren Jahresbeitrag für 2025 bezahlt haben (geht auch noch vor Ort). Bitte informiert darüber alle Mitglieder. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.