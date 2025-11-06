Bunt gemischte Truppe gründet Gaza-Soli-AG

Vor allem unter Jugendlichen und jungen Leuten gab es viel Zustimmung zur weiteren Organisierung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Viel mehr hatten zugesagt zu kommen, die elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dann erst mal eine ganz gute Truppe.

Eine Bildpräsentation gab zu Beginn einen guten Einblick über die Lage und die Geschichte von Palästina, dem Gaza-Streifen und dem Westjordanland. Einigen Jüngeren war gar nicht bewusst, dass dieser Staat schon seit über 80 Jahren unterdrückt wird. Bilder machten anschaulich, wie es in Gaza-Stadt früher aussah und wie katastrophal heute das Land zerbombt wurde. Das war für den einen und anderen erst mal erschreckend.

Der Gedanke und der Vorschlag, für die Solidarität und Hilfe für den Wiederaufbau von Palästina noch mehr Jugendliche zu gewinnen, zu organisieren und Spenden zu sammeln stieß auf einhellige Zustimmung. „Aber wie soll das funktionieren?" „So etwas ist doch mit so wenigen nicht möglich, oder?" Doch! Jeder kann dazu beitragen. Die Vorstellung des Solidaritätspakts mit dem Al-Awda Krankenhaus und ein Filmausschnitt von den Brigaden in Kobane in Rojava vor zehn Jahren gab hier schon mal einen kleinen Einblick - als internationales Vorbild.

Gleich wurden die ersten Ideen und Fähigkeiten der Leute gesammelt, was wir sofort als kleine Gruppe machen können. Sportaktivitäten, flechten von Palästina-Armbändern und mit vielen Leuten sprechen ... Es war viel dabei, was wir in den kommenden Wochen angehen können, vor allem auch mehr Jugendliche bei Werbeeinsätzen gewinnen. Ein Vorschlag war, zum Abschluss dieses Jahres ein kulturvolles Sponsorenfest vorzubereiten und dazu breit bei den Familien und Erwachsenen einzuladen.