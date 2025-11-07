Demonstration für unbefristete Arbeitsplätze und bessere Löhne

Writers Against the War on Gaza (WAWOG) hat einen Boykott gegen die New York Times vorgeschlagen, da sie in ihren Berichten „Zustimmung für Krieg, Ausbeutung und Völkermord herstellt“. Zu den Unterzeichnern gehören neben mehreren hundert Schriftstellern, Wissenschaftlern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch fast 150 ehemalige Beschäftigte der Times. Damit verpflichten sie sich, nicht für die Meinungsseite der Times zu schreiben, „um gemeinsam die Zeitung für ihre Rolle beim Völkermord in Gaza zur Rechenschaft zu ziehen“, wie es in einem Medienbericht heißt.