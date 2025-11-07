Südafrika
Demonstration für unbefristete Arbeitsplätze und bessere Löhne
„Die Löhne sind zu niedrig, um davon zu leben“. Die Arbeiter, die von der Regierung vorübergehend angestellt sind, erledigen Arbeiten wie Straßeninstandhaltung und Straßenkehren. Am Ende ihrer Demonstration am Montag, dem 4. November, übergaben sie ein Memorandum mit sechs Forderungen, darunter Vollzeitbeschäftigung, Zahlung ausstehender Löhne und "Wir sind hier, um dauerhafte Arbeitsplätze zu fordern. Wir können nicht weiter von leeren Versprechungen leben."