Der Internationale Umweltkampftag und die Angst der AfD

Der CO 2 -Gehalt in der Atmosphäre hat im August einen neuen Höchstwert erreicht. CO 2 und andere Treibhausgase wirken wie eine Käseglocke oder das Fensterglas im Wintergarten. Sie nehmen die Sonneneinstrahlung auf und behindern die Wärmeabstrahlung.

Offenbar hat der Frontmann der AfD in Sachen Klimaleugnung, Karsten Hilse, noch nie in einem Wintergarten gesessen. Zur sachunkundigen Leugnung der durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern massiv gesteigerten Erderwärmung liefert er den faschistischen Antikommunismus gleich mit: „Grüne Kommunisten" verbreiteten nur deshalb „Weltuntergangsstimmung", weil sie die Menschen „mittels Angst umerziehen" wollten. Weltuntergangsstimmung? Es ist nun mal Realität, dass katatstrophale Entwicklungen wie die Erwärmung des Erdklimas, das Auftauen der Permafrostböden oder das Abschmelzen der Gletscher die künftigen Lebensgrundlagen der Menschheit in Frage stellen.

Tut mir leid - aber die Hirngespinste liegen nicht bei den Leuten, die sich Sorgen um die Umwelt machen, sondern bei Leuten wie Karsten Hilse, der in seinen Parlamentsreden ein X zum U macht. Von Weltuntergangsstimmung ist bei den Kommunisten jedenfalls nicht die Rede. Sie stehen für eine befreite sozialistische Gesellschaft, die ein Leben in Einheit mit der Natur organisiert. Und diese echte sozialistische Gesellschaft wird freilich rücksichtlosen Egoismus, rassistische Hetze, Antikommunismus, Nationalismus, Militarismus, Kriegstreiberei, Rechtfertigung kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung – sprich: die faschistische Ideologie - nicht dulden! Zu einem solidarischen, am Leben anderer interessierten und hilfsbereiten Menschen „umerzogen" zu werden - das ist es, wovor gerade Leute wie Karsten Hilse richtig Angst haben!

Am Umweltkampftag die faschistischen Klimaleugner entlarven – das wird den Leuten helfen, sich in einem breiten Bündnis für die Zukunft der Menschheit gesellschaftsverändernd zusammenzuschließen.