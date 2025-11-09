Der Regenwaldfonds oder das Märchen von der Vereinbarkeit kapitalistischer Ökonomie und Ökologie (reloaded)

Der Fonds soll 25 Milliarden staatliche Einlagen von Industriestaaten und 100 Milliarden Dollar aus der „Privatwirtschaft“ einsammeln. Das Geld soll an den Kapitalmärkten, „vornehmlich in Schwellenländern“, angelegt werden. Jährlich wird der Fonds dann angeblich 4 Milliarden Dollar ausschütten können, die an 74 waldreiche Länder fließen, wenn sie damit Regenwald erhalten - aber auch als „Rendite“ an die privaten Investoren! Das aber sind die gleichen Leute vom internationalen Finanzkapital, die die Zerstörung des Regenwalds auf dem Gewissen haben! So sollen sie zum zweiten und dritten Mal ihre Profite daraus ziehen. Und wenn man sich bei der Spekulation in den "risikoreicheren" Fonds verspekuliert sind, dann sind alle Einzahler abgesichert. Der Regenwald hingegen hat nichts davon. Ein abgefeimter imperialistischer Deal.

Um von dem Fonds profitieren zu können, muss die jährliche Entwaldungsrate eines Landes bei unter 0,5 Prozent liegen. Für jeden Hektar, der erhalten wird, soll es dann im Jahr 4 Dollar geben, für jeden Hektar, der vernichtet wird, 140 Dollar Strafe. Die Überprüfung erfolge durch Satellitenbilder. Bisher hat Brasilien selbst 1 Milliarde Dollar Einzahlung in den Fonds zugesagt, Norwegen 3 Milliarden Dollar. (1) Bei seinem Kurzbesuch in Belém zum Gipfeltreffen der Regierungschefs vor Beginn der COP30 blieb Bundeskanzler Friedrich Merz bewusst nebulös: Deutschland werde einen „namhaften Betrag“ in den Fonds einzahlen – was das nun immer bedeuten mag. (2)

Ein altes Märchen des imperialistischen Ökologismus in neuem Gewand

Dass es nur eines cleveren Deals bedürfe, damit die internationalen Monopole und die imperialistischen Regierungen nun plötzlich anfangen, erst den Regenwald und dann das Klima zu retten, macht einen schon stutzig. Besonders laut in dieses Horn tutet Kanzler Merz: "Wir setzen auf Innovation und auf Technologie, um eben dem Klimawandel erfolgreich Einhalt zu gebieten. Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem, unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen".

Die Herrschenden dieser Welt hatten rund 50 Jahre Zeit, um diese Behauptung zu beweisen. So lange ist die Menschheitsbedrohung durch eine globale Klimakatastrophe bekannt und - wie uns die Zahl COP30 ja auch belegt - in inzwischen 30 UN-Weltklimakonferenzen behandelt worden. Mit dem Resultat, dass Umweltzerstörung, Erderhitzung, Treibhausgase, Zerstörung der Regenwälder, der Meeresökologie usw. von Jahr zu Jahr eskalieren, bereits Millionen Menschen Leben und Existenz gekostet oder in die Flucht getrieben haben.