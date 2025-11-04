Ein Liederabend für Esther Bejarano – die mutige Antifaschistin

Sie überlebte Auschwitz und Ravensbrück und gründete mit anderen Überlebenden das Auschwitz-Komitee. Sie war Musikerin und wurde Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BDA).



Am Vorabend des 9. November, dem Gedenktag für die Opfer der Reichspogromnacht, singen Gina und Frauke Pietsch die Lieder, die Esther Bejarano wichtig waren. Sie schwieg nie zu Krieg und Flucht, zu Rassismus und Faschismus, zu Unrecht und Ausbeutung. Wofür sie mit ihrem Leben stand, ist heute aktueller denn je.

Wann und wo?

Kultursaal Horster Mitte; Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen.

Das Konzert findet von 19 Uhr bis 21 Uhr statt; Einlass ist 18.30 Uhr.



Der Eintritt beträgt 12 Euro – ermäßigt 8 Euro.

Hier gibt es den Flyer zum Konzert