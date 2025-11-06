Morgen Güteverhandlung
Erik Kordes gegen Opel: Abmahnung muss vom Tisch!
Nachdem der kämpferische Rüsselsheimer Opelaner Erik Kordes kurz hintereinander drei Abmahnungen erhielt und die erste bereits zugunsten des Kollegen entfernt werden musste, findet nun der nächste Gütetermin für die noch bestehenden Abmahnungen am 7.11. um 9:15 Uhr am Arbeitsgericht Damstadt, Steubenplatz 14, statt. Es wird im Vorfeld ab 08:30 Uhr eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude stattfinden. Jede/r ist herzlich eingeladen, dem Prozess beizuwohnen.