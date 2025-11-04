Fortschrittlicher New Yorker Bürgermeisterkandidat von Trump offen bedroht

Nach der Entsendung der Nationalgarde in Staaten mit ihm unpassenden Gouverneuren bzw. der Erklärung der „Antifa“ zur Terrororganisation, droht Trump jetzt einem demokratisch aufgestellten und zur Wahl stehenden fortschrittlichen Bürgermeisterkandidaten in New York.



Der 34-jährige Kandidat der Demokratischen Partei, Zohran Mamdani, sieht sich selber als demokratischen Sozialisten. Auch wenn vom Mitglied der sogenannten „Democratic Socialists of America“, des sozialdemokratischen Flügels der Demokraten, nicht unbedingt revolutionäre Taten zu erwarten sind, so vertritt er doch fortschrittliche Forderungen wie das Einfrieren von immer weiter steigenden Mieten und kostenloser Nutzung von städtischen Bussen in seinem Programm. Entsprechend liegt Mamdani in der Gunst der Wählerinnen und Wähler von New York City in den aktuellen Umfragen vorn.



Nach seiner ewig gleichen Masche, politische Gegner sofort zu "Sozialisten" oder "Kommunisten" zu erklären, poltert Trump in altbekannter Manier in der Öffentlichkeit los. In einem CBS-Interview erklärte er: „Das wird schwer für mich als Präsident, New York viel Geld zu geben. Wenn der Bundesstaat von einem Kommunisten regiert wird, dann verschwenden sie all das Geld, das sie dorthin schicken.“



Damit droht Trump offen und greift in den Bürgermeisterwahlkampf in New York gegen einen ihm nicht genehmen Kandidaten ein.



All das wieder einmal komplett am Parlament vorbei in schlechtester faschistischer Manier. Es ist nun an den Massen, die mittlerweile regelmäßig in verschiedenen Städten und Bundesstaaten gegen den Faschisten Trump auf der Straße sind, diesem mit der Wahl Mamdanis in New York einen Denkzettel zu verpassen.