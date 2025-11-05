Für den Erhalt der Band "Glasklar In Stereo"

Ich singe bei der Band "Glasklar In Stereo". Doch dieser droht zum Jahresende das Aus, da der Bandleiter mit Abzug in die Rente geht. Wenn es nach den Verantwortlichen ginge, müsste die Band dann aufgelöst werden, wenn bis dahin keine Nachfolge gefunden ist.



Damit sind wir NICHT einverstanden und starten daher am 4. November die Petition zum Erhalt der Band „Glasklar In Stereo“. "Glasklar In Stereo" ist eine Band, die sich die Frage stellt: „Wo fängt behindert sein an und wo hört es auf?" Nach dem Motto von Thomas Quasthoff "Lass dich nicht behindern" wird frisch drauflosgerockt.



Doch bald könnte damit Schluss sein: Der langjährige Bandleader geht in Rente und wird von den Verantwortlichen ein halbes Jahr früher weggeschickt, weil er sich für die Mitglieder einsetzt. Keine Homepage, keine Hörproben, Live-Mitschnitte werden umgesetzt, obwohl es versprochen wurde. Konzerte außerhalb des Werra-Meißner-Kreises sind ungerne gesehen.



Und wenn bis Jahresende kein Neuer gefunden ist, gibt es die Band nicht mehr. Genau das fänden Bandmitglieder, Fans und Freunde sehr traurig.

Daher fordern wir:

Eine rasche Nachfolge, die weiterhin für die Band einsteht und die eigenen Lieder weiterspielt!

Förderung von Auftritten, auch außerhalb von Kreisgrenzen!

Eine Seite auf der Homepage mit Hörproben, Live-Mitschnitten usw.!

Fortbestand der Band!