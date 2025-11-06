Gedenken an einen hervorragenden Sportler und Kommunisten

Ich finde es toll, dass mit der Ausstellung diesem hervorragenden Sportler gedacht wird. Werner Seelenbinder steht für mich stellvertretend für all jene, welche sich nicht der faschistischen

Terrorherrschaft unterwarfen und bereit waren, für ihre Überzeugung selbst den höchsten Preis zu bezahlen.



Gerade in der heutigen Zeit, wo der Faschismus wieder hoffähig gemacht werden soll, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass es immer Möglichkeiten gibt, sich diesem System entgegenzustellen.



Vielleicht noch eine kleine Anmerkung am Rande. In Leipzig steht als Überbleibsel des alten Zentralstadions, einst mit über 100.000 Zuschauern das größte Deutschlands und Zeichen des Aufbauwillens der ehemaligen DDR, der Werner-Seelenbinder-Turm. Direkt neben jener neuen

Arena, welche den Namen eines weltweit operierenden Energie-Drink-Produzenten trägt. Scheinbar kann der Kapitalismus auch heute mit all seinen Milliarden nicht über einen aufrechten kommunistischen Kämpfer siegen!

Mit solidarischen Grüßen

