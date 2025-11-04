Israel
Gedenken an Jitzchak Rabin
In Tel Aviv haben heute mehr als 100.000 Menschen an den vor 30 Jahren von einem religiösen, israelischen Faschisten erschossenen ehemaligen israelischen Premierminister Jizchak Rabin erinnert. Auch wenn der berechtigte Befreiungskampf des palästinensischen Volkes durch die, unter Einbeziehung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton, mit PLO-Chef Jassir Arafat geschlossenen Abkommen in eine Sackgasse gelenkt wurde, gilt Rabin heute in Israel als Kämpfer für den Frieden. Im direkten Gegensatz zum faschistischen Kriegstreiber und Völkermörder Benjamin Netanjahu, der damals bereits Rabins Gegenspieler war. Netanjahu blieb dem Gedenken heute bewusst fern. Die protestierenden Massen protestierten bewusst auch gegen Netanjahu und seine Politik.