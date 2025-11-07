Halloween-Aktion gegen Stellenabbau bei Bosch Schwieberdingen

„Im Zentrum der Aktion stand ein provokantes Bild von Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, mit Vampirzähnen auf einem durchgestrichenen Schild. Die Botschaft: 'Haltestelle Zukunft. Nur für Lebende mit Herz. Wir lassen uns nicht aussaugen!“ Begleitet wurde dies von dem Künstler Aljosha Konter, der die Aktion ehrenamtlich auf seiner Akustikgitarre begleitete.



Mit dieser pfiffigen, kulturvollen Aktion protestierte eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen gegen die geplante Vernichtung von 1700 Arbeitsplätzen in Schwieberdingen. Das wäre jeder dritte Arbeitsplatz!



Wirkungsvoller wäre es gewesen, wenn mehr IG-Metall-Vertrauensleute und Angestellte in die Vorbereitung des Protests einbezogen und mobilisiert worden wären.