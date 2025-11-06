Helft alle mit beim Aufbau einer überparteilichen Solidaritätsorganisation für Palästina!

Bisher haben wir Demonstrationen organisiert, Aufklärungsarbeit betrieben und Spenden gesammelt für Freiheit und Selbstbestimmung für Palästina. Heute – in der Situation eines brüchigen Waffenstillstandes – kommen wir zu der Überzeugung: Wir müssen stärker werden durch eine feste und nachhaltige Organisationsform, die nicht locker lässt. Deshalb wollen wir uns mit euch überparteilich, demokratisch und finanziell unabhängig organisieren. Palästinenserinnen und Palästinenser, Migrantinnen und Migranten aus aller Welt zusammen mit Deutschen bauen gemeinsam die bundesweite Organisation auf. Gaza braucht unsere Hilfe! Über 80% der Infrastruktur und der Wohnungen sind zerstört, Zehntausende sind getötet und Hunderttausende verletzt, die Umwelt zerstört.

Jeder und jede kann auf dieser Grundlage Mitglied werden. Wir sammeln Spenden! Bei einem niedrigen Mitgliedsbeitrag legt sich jeder zusätzlich für eine regelmäßige Dauerspende fest. Unser Herzensprojekt ist der Wiederaufbau von Al-Awda. Das ist eine Gesundheitsorganisation, die ein Krankenhaus, mehrere Gesundheits- und Sozialzentren und mobile Gesundheitsstationen in Gaza betreibt - alles ist zerstört, aber sie arbeiten weiter! Wir sorgen dafür, dass die Spenden zu 100% ankommen.

Darüber hinaus organisieren wir Bildungsveranstaltungen, Demonstrationen, Mahnwachen, Kulturfeste, Benefizabende, Konzerte und Ausstellungen für Gaza in ganz Deutschland und arbeiten mit allen demokratischen Kräften der Palästina-Solidarität zusammen. Wir organisieren uns unter dem Dach der überparteilichen Solidarität-und Hilfsorganisation Solidarität International.

Alle, die mit diesen Zielen übereinstimmen: Organisiert euch in jeder Stadt in Initiativgruppen!

Werbt von Anfang an Mitglieder und Dauerspender!

Sammelt Spenden und überweist sie sofort!

Kommt zur bundesweiten Gründungsversammlung am 14. Dezember, diskutiert vorher den Entwurf des Statuts, die Namensvorschläge (siehe oben im Vorspann) und stellt Kandidatinnen und Kandidaten für die bundesweite Koordination bzw. Sprechergruppe.

Free Palestine – Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung für Palästina!

Hier der Aufruf auf der Webseite der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International