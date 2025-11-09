Israelischer Minister fordert New Yorker Juden zum Auswandern auf

Der für "Diaspora-Fragen und den Kampf gegen Antisemitismus" zuständige ultrareaktionäre israelische Minister Amichai Chiklis fordert amerikanische Jüdinnen und Juden auf, der Stadt News York den Rücken zu kehren und nach Israel auszuwandern. „Die Stadt, die einst als Symbol für globale Freiheit stand, hat ihre Schlüssel einem Hamas-Anhänger übergeben“, schrieb Chikli auf X. Mit seiner faschistoiden Hetze überzieht Chiklis den frisch gewählten muslimischen linken New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani. Weitere Mitglieder der Netanjahu-Regierung tun es ihm gleich. Mamdani steht kritisch zur Hamas und anerkennt das Existenzrecht Israels. Wie jeder anständige Mensche kritisiert er den zionistischen Völkermord am palästinensischen Volk und zieht damit den Hass der faschistischen israelischen Regierung auf sich. In letzter Zeit hat der Staat Israel mit dem Problem Auswanderung anderweitig zu tun: Es wandern deutlich mehr - gut ausgebildete junge Menschen - aus Israel aus als ein ...