Willi Dickhut Museum
Mehr Führungen, jetzt mit Youtube-Kanal und bald neuer Homepage
Angesichts der großen Bedeutung des antifaschistischen Kampfs und der wichtige Lehren dafür aus der Geschichte bietet das Willi Dickhut Museum ab sofort jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr Führungen an - auch ohne Voranmeldung.
Der Eintritt mit Führung soll für Vollverdiener 4 Euro, ermäßigt nur 3 Euro kosten.
Besuche und Führungen außerhalb dieser Zeit sind möglich Dienstag und Donnerstag je 10 bis 16 Uhr sowie nach Voranmeldung:
info@willi-dickhut-museum.de, Tel. 0209 1771220
Die Adresse: Willi Dickhut Museum | Schmalhorststraße 1 | 45899 Gelsenkirchen.
Neu: Der WDM-Youtube-Kanal
Ab sofort gibt es bei YouTube einen Kanal des Willi Dickhut Museums. Er enthält Filme über Willi Dickhut und des Willi Dickhut Museums. Wir danken dem Filmstudio Neuer Weg für die Erstellung dieses Kanals.
Bald mit neuer Homepage
Das Filmstudio hat auch die Homepage des Willi Dickhut Museums gründlich überarbeitet. Sie wird in Bälde freigegeben.