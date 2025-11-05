Jugendzentrum Ché: Tischlertag – Handwerk erleben!

Ab 15 Uhr heißt es: Anpacken, Sägen, Schleifen, Schrauben! Gemeinsam bauen wir Tische und Bänke – man kann dabei jede Menge über handwerkliches Arbeiten, Holzverarbeitung und Teamarbeit lernen.

Ob erfahrene Handwerkerin oder kompletter Neuling – alle sind willkommen! Werkzeug und Material stehen bereit, bringt nur Lust am Mitmachen und wetterfeste Kleidung mit.

Nach getaner Arbeit lassen wir den Tag gemütlich ausklingen: Ab 20 Uhr laden wir euch herzlich zum Filmabend ein. Gezeigt wird der preisgekrönte Film „Ein Lied für Nour“ – eine Geschichte über einen jungen Musiker aus dem Gazastreifen, der trotz aller Hindernisse seinen Traum verfolgt. Wir freuen uns auf euch!