Gelsenkirchen
Jugendzentrum Ché: Tischlertag – Handwerk erleben!
Für Samstag, den 8. November, laden wir alle herzlich zum Baueinsatz im Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen-Horst, ein!
Ab 15 Uhr heißt es: Anpacken, Sägen, Schleifen, Schrauben! Gemeinsam bauen wir Tische und Bänke – man kann dabei jede Menge über handwerkliches Arbeiten, Holzverarbeitung und Teamarbeit lernen.
Ob erfahrene Handwerkerin oder kompletter Neuling – alle sind willkommen! Werkzeug und Material stehen bereit, bringt nur Lust am Mitmachen und wetterfeste Kleidung mit.
Nach getaner Arbeit lassen wir den Tag gemütlich ausklingen: Ab 20 Uhr laden wir euch herzlich zum Filmabend ein. Gezeigt wird der preisgekrönte Film „Ein Lied für Nour“ – eine Geschichte über einen jungen Musiker aus dem Gazastreifen, der trotz aller Hindernisse seinen Traum verfolgt. Wir freuen uns auf euch!