Musikalische Krimi-Lesung über den antifaschistischen Roman "Wupperschatten"

Am Samstag, den 29. November, organisiert das Willi-Dickhut-Museum eine musikalische Krimi-Lesung der Solinger Autorin Lilian Muscutt über ihren antifaschistischen Roman „Wupperschatten" – begleitet von zwei hervorragenden Gitarristen.



Im Flyer dazu heißt es: "Autorin Lilian Muscutt und die Musiker von The Roan River Project erwecken den Solinger Krimi Wupperschatten zum Leben. Das Publikum macht in einem verfallenen Kotten an der Wupper eine unheimliche Entdeckung und begibt sich 'lauschend' auf Spurensuche. Eine besondere Rolle in der Roman-Recherche spielten die Bücher und Lebenserinnerungen des Kommunisten Willi Dickhut (1904–1992). Warum? Das erfahrt ihr bei der Lesung mit Musik!"



Passenderweise wird bergisches Fingerfood geboten.

Wann und wo?

Die Veranstaltung findet im Bistro des Kultursaals in der Horster Mitte statt. Veranstaltungszeit ist der 29. November. Die Saalöffnung ist um 17.30 Uhr. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.



Weitere Infos zum Roman und zur Autorin gibt es hier

Hier geht es zur Homepage von Lilian Muscutt

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung

Hier gibt es das Banner zur Veranstaltung